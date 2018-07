Angélica posta foto e mostra Bruna Marquezine e Neymar abraçados

Foto de Angélica mostra artistas e atletas que curtiram Réveillon em Angra dos Reis Foto: Reprodução/ Instagram @angelicaksy

Mais uma foto indica que agora a reconciliação de Bruna Marquezine e Neymar é oficial: os dois aparecem abraçados em um post de Angélica no Instagram. A apresentadora mostrou hoje o grupo de artistas e atletas que estão curtindo dias de folga juntos. No clique, estão o apresentador Luciano Huck, o surfista Gabriel Medina com a namorada, o cantor Thiaguinho, a apresentadora Fernanda Souza, o jogador de vôlei Bruninho, o comediante David Brazil e o ex-bbb Rafael Zulu com a mulher. "Sobre ontem, boas energias!", escreveu a apresentadora.

Angélica está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com o marido o apresentador Luciano Huck e atletas e artistas, como o apresentador Rodrigo Faro. Vejaalguns posts da apresentadora sobre os dias de folga nesse fim de ano:

Meninas musas @brumarquezine e @fernandasouzaoficial #felizanonovo Uma foto publicada por @angelicaksy em Dez 31, 2016 às 10:47 PST

Lavando a alma!!! #vem2017 #felizanonovo Uma foto publicada por @angelicaksy em Dez 31, 2016 às 9:57 PST

Neymar também usou uma foto em que aparece sendo beijado por Bruna para desejar 'feliz ano novo'. A foto foi publicada na seção 'Stories' do Instagram do jogador. Bruna Marquezine também compartilhou na rede social fotos e vídeos de sua festa de Réveillon, mas Neymar não aparece nos registros.

O casal também tinha sido flagrado juntos em uma festa em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, na madrugada de sábado, 31.