Angélica participa de vídeo inédito do influenciador Diego Cruz

Angélica participa de collab inédita com o influenciador Diego Cruz. Foto: Instagram/@angelicasky

Na tarde desta sexta, 11, Angélica apareceu atuando nas redes sociais. É isso mesmo... A mulher de Luciano Huck participou de um vídeo do criador de conteúdo Diego Cruz. No vídeo, ele interpreta a Rosângela, uma coordenadora do ensino fundamental, enquanto Angélica dá vida a mãe de Eva, uma aluna viciada em TikTok.

A mãe de Eva vai falar com a coordenadora que sua filha tem tirado notas baixas e está reclamando que alguns alunos a atraplham na escola. Nesse momento, ela ouve que, na verdade, a garota é a culpada pela bagunça da turma porque é viciada em coreografias do TikTok. Angélica, no entanto, informa que vai tomar providências e sai da "escola" de forma divertida: fazendo passos de dança da rede social.

Com mais de 5 milhões de visualizações só no Instagram, o vídeo foi publicado nos dois perfis: de Diego Cruz e de Angélica. Na legenda, ele escreveu: "Ia fingir costume, mas estou extremamente feliz e honrado por ter a Angélica abrilhantando essa collab". A atriz deixou seu comentário na publicação e disse que ama os vídeos do criador de conteúdo: "Amo seus vídeos e adorei 'estar' nele com você".

Nos comentários, algumas pessoas se identificaram com a cena reproduzida pelos dois. "Super eu sendo chamada na escola da minha filha", escreveu Drika Marinho. "Esse vídeo me representou como professora", disse uma internauta, se comparando a personagem Rosângela. "A collab de milhões", comentou outra seguidora.