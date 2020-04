Angélica lava louça com a filha na quarentena: ‘Minha super ajudante’

A apresentadora Angélica. Foto: Instagram/@angelicaksy

Angélica aproveitou o domingo, 5, para compartilhar com os seguidores no Instagram momentos com a filha durante a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus. A apresentadora e Eva, de sete anos, lavaram a louça juntas e curtiram a tarefa.

“Minha super ajudante! Com amor e alegria!”, escreveu na legenda de uma série de stories que fez na rede social. No vídeo, a pequena aparece enxugando a louça enquanto a mãe lavava pratos, talheres e copos.

Angélica e Luciano Huck, apresentadores da TV Globo, ainda são pais de Joaquim, de 15 anos, e Benício, de 12. A família está em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus na casa deles, no Rio de Janeiro.

Angélica e filha lavam louça na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. Foto: Instagram/@angelicaksy

Depois dos vídeos, Angélica publicou uma foto da filha no feed do Instagram pulando em um brinquedo.

“O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Boa semana!”, desejou a apresentadora, parafraseando Luís Fernando Veríssimo.

