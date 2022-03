Angélica e Luciano Huck antecipam comemoração de aniversário do filho mais velho

Casal comemorou aniversário do filho mais velho, que completa 17 anos na próxima terça-feira, 8 Foto: Instagram/@angelicaksy

O clima na casa de Angélica e Luciano Huck foi de festa entre a noite de quinta-feira, 3, e a madrugada desta sexta, 4. Com direito a churrasco e bolo, eles anteciparam a comemoração do aniversário de Joaquim, filho mais velho.

O menino completa 17 anos na próxima terça-feira, 8. A apresentadora compartilhou em seus stories duas imagens do momento. Na primeira, ela aparece com Huck e escreveu: "Meu churrasqueiro". Na segunda, está Joaquim com um bolo azul.

Quem faz aniversário nesta sexta é a mãe de Angélica, dona Angelina. Para celebrar a data, ela postou um vídeo em seu Instagram com imagens da família ao som de Viva La Vida, de Coldplay.