Angélica confessa a seguidores que gostaria de comandar programa de auditório

A apresentadora Angélica. Foto: Instagram/@angelicaksy

Angélica foi questionada por seguidores no perfil oficial dela no Instagram nesta segunda-feira, 10. Perguntada sobre o ‘programa dos sonhos’, a apresentadora admitiu: “Um programa que eu tenha prazer de estar lá e dividir. É um programa com plateia novamente, onde a gente possa conversar sobre assuntos do dia a dia, em que eu tenha um contato mais próximo do meu público”.

Não é a primeira vez que Angélica realiza vídeos em tempo real nas redes sociais para manter um contato direto com os fãs.

Os internautas perguntaram se a apresentadora gostaria de fazer novelas. “Não tenho vontade não. Mas admiro muito, gosto de atuar em participações ou séries, seriados. Novela é muito tempo, não ia conseguir me dedicar a esse lado de apresentadora, que gosto muito”, disse.

Angélica foi convidada para fazer um longa, De Perto Ela Não É Normal, de Suzana Pires. Ela revelou que tem vontade de ter um filme dela novamente. No perfil oficial no Instagram, Angélica lembra do filme Uma Escola Atrapalhada, de 1990, quando tinha 16 anos de idade. Os seguidores da apresentadora adoraram a recordação: “Minha música preferida da sua carreira!” e “Fofa! Linda! Saudade chega doer dessa época” foram alguns dos comentários.

Fã que é fã, ao encontrar seu ídolo, não poderia deixar de registrar o momento. E foi justamente isso que os seguidores de Angélica questionaram. “Hoje, com a internet, você ainda tem oportunidade de esclarecer, mas é muito ruim quando inventam alguma coisa a seu respeito. Não ligo pra essa coisa de privacidade, de estar num lugar e pessoas pedirem fotos, autógrafos, não me incomodo, no geral é sempre bom”, garantiu a apresentadora.