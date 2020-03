Angélica anuncia nome do seu novo programa na Globo

A apresentadora Angélica. Foto: Instagram/@angelicaksy

Angélica divulgou na quinta-feira, 12, o nome do seu novo programa na Globo, que estreará em abril deste ano. Chamado Simples Assim e dirigido por Geninho Simonetti - que já foi responsável pelo extinto Legendários, de Marcos Mion, na Record TV -, o programa semanal ainda não está com dia e horário definidos e não foi informado o formato da atração.

A apresentadora havia anunciado, no começo de janeiro deste ano, que voltaria à TV neste primeiro semestre. Ela estava fora das telas desde a última temporada do Estrelas, em 2018, e disse, na época, que sonha em comandar um programa de auditório, onde "possa conversar sobre assuntos do dia a dia e tenha um contato mais próximo com o público."

Recentemente, Angélica revelou em entrevista ao Gshow que, embora goste do que faz há anos, não pode dizer que sente saudades do trabalho. "Estava vivendo um momento muito especial da minha vida e necessário. E, nesse momento, não tinha muito espaço para a saudade", afirmou recentemente ao site Gshow.

A divulgação do nome e o mês de estreia animou personalidades na publicação de Angélica. Otaviano Costa, Fátima Bernardes e o perfil oficial do programa de seu marido, Caldeirão do Huck, parabenizaram a apresentadora pela novidade.