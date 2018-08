Angela Kinsey, de 'The Office', diz para seu sobrinho não colocar foto dela no perfil do Tinder

Angela Kinsey. Foto: REUTERS/Patrick T. Fallon

Angela Kinsey, que ficou conhecida por interpretar Angela Martin em The Office, deu uma "bronca" em seu sobrinho James, de 25 anos. James tem um perfil no Tinder e usou uma foto ao lado da atriz para chamar a atenção no aplicativo de relacionamento.

"Músico a vida inteira, consigo me dar bem com quase todo mundo. Também sou ex-bombeiro. E sim, Angela de The Office é a minha tia", escreve James no perfil.

Angela viu o perfil e publicou um Stories com uma indireta a James. "Sobrinhos, não me coloquem em suas fotos de perfil do Tinder. Obrigada", escreveu a atriz.