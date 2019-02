Anel de Kylie Jenner desperta novos rumores de noivado

Travis Scott and Kylie Jenner. Foto: Lucy Nicholson/Reuters

A empresária Kylie Jenner levantou suspeitas de que estaria noiva do companheiro Travis Scott, com quem tem uma filha. No último domingo, 17, os seguidores dela no Instagram notaram um anel brilhante em seu anelar esquerdo.

Nos stories, ela gravou imagens enquanto dirigia e a joia não passou despercebida.

No vídeo, a mão esquerda dela está em destaque e, consequentemente, o anel. O site Just Jared capturou as imagens da joia. Veja aqui.

Kylie já havia gerado rumores ao usar anéis no mesmo dedo, mas como o Valentine's Day tinha acabado de ocorrer, alguns acreditaram que Scott havia feito a proposta de casamento.

Em janeiro, ela publicou uma foto no Instagram em que uma joia no anelar esquerdo também foi alvo de comentários.

Em fevereiro, a irmã Kim Kardashian falou sobre o suposto noivado em entrevista ao programa The Tonight Show, com Jimmy Fallon. Na ocasião, o aprensentador mostrou uma foto de Kylie publicada por Scott em que ela aparece com um anel no anelar esquerdo.

"Ela é muito reservada, mas tenho certeza que ela me contaria", disse Kim. Questionada novamente, ela respondeu: "Não tenho certeza, mas acho que não".