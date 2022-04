Andrew Garfield anuncia pausa na carreira: 'Vou descansar um pouco'

Indicado ao Oscar por 'Tick, Tick... Boom!', o ator Andre Garfield anunciou uma pausa na carreira. Foto: Caroline Brehman/EFE/EPA

O ator Andrew Garfield afirmou que vai dar uma pausa na carreira após emendar várias produções cinematográficas em 2021. Indicado ao Oscar 2022 por seu papel no filme Tick, Tick... Boom!, o artista também retornou como o Homem-Aranha em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e atuou em Os Olhos de Tammy Faye.

Em entrevista à revista Variety, Garfield disse: "Vou descansar um pouco. Tenho que me recalibrar e considerar o que quero fazer em seguida e quem eu quero ser, e apenas ser essa pessoa por um tempo".

"Como vocês sabem, a temporada de premiações é como uma espécie de máquina de lavar. Só preciso ser uma pessoa normal por um período", continou o ator.

Apesar da pausa temporária, Andrew ainda estrela a série policial Em Nome do Céu, lançada no Hulu nesta quinta-feira, 28. O artista interpreta o detetive Pyre que investiga um assassinato brutal e o elenco também conta com Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington e Wyatt Russell. No Brasil, a produção será exibida pelo Star+ e ainda não tem data de estreia.