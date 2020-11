Andressa Urach rompe com igreja: 'levaram tudo que eu tinha'

No fim de 2017, Andressa Urach afirmou que cursaria a faculdade de enfermagem. Em 21 de fevereiro de 2019, ela foi anunciada como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O convite para ocupar o cargo público veio do deputado Sérgio Peres (PRB-RS), que é pastor na Igreja Universal, frequentada por Urach. De acordo com sua assessoria, a indicação se deu em função de seu trabalho social em presídios no Rio Grande do Sul. Seu salário no cargo será de R$ 7.712,35.

Foto: Instagram / @andressaurachoficial