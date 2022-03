Andressa Urach revela que filho de 16 anos vai morar sozinho com a namorada

A modelo Andressa Urach junto do filho, Arthur Urach, e da nora, Brenda Medeiros, no apartamento onde o casal, que tem 16 anos cada um, vai morar. Foto: YouTube/ Canal Andressa Urach

A influenciadora digital Andressa Urach revelou, em um vídeo publicado em seu canal do Youtube, que seu filho Arthur Urach vai morar com a namorada, Brenda Medeiros, ambos de 16 anos. No vídeo, a modelo e o casal mostram os cômodos do imóvel, que ainda não está mobiliado. Andressa já havia revelado que decidiu emancipar o filho mais velho pela confiança que sente no adolescente. A modelo ainda tem mais um filho, o pequeno Leon, que nasceu em fevereiro de parto prematuro.

"Decidimos que seria bom para ele a emancipação. Imagina a mãe ter que ir toda hora resolver algo. Ele é um menino responsável, então confiamos nele. Na semana passada, já tinha ido a Porto Alegre para saber como funcionava. Encontrei o pai do Arthur no cartório, e lá eles fizeram o documento falando que nós autorizávamos a emancipação dele. A segunda parte seria ir no cartório onde registrei ele", declarou Andressa.

A modelo revelou ainda que ficou emocionada com o novo passo do filho mais velho. "A mãe, lógico, que se emociona. Até o pai dele, na hora de assinar o documento, se emocionou. A gente nunca quer que os filhos cresçam. Mas o Arthur é um menino muito responsável, então dar essa liberdade para ele é uma coisa que me deixa tranquila", afirmou.

Falando sobre o apartamento, a modelo destacou a amplitude da sacada do imóvel: "Estamos na sacada do apartamento deles. É uma baita de uma sacada, olha que delícia. É bom para cuidar da vida dos outros. Sentar aqui tomar um chimarrão, falar dos vizinhos, dar uma fofocada". Em outro momento, a nora da influenciadora mostrou o quarto que será dedicado para Andresa quando for visitar o casal: "Aqui vai ser o quarto da minha sogra". E Andressa rebateu, em tom de brincadeira: "Na verdade, vai ser um quartinho da bagunça para mim".