Andressa Urach revela que cochilou ao volante e quase sofreu acidente: 'Não temos controle de nada'

A influenciadora digital Andressa Urach. Foto: Instagram/@andressaurachoficial

“Ontem eu sobrevivi!”. Assim começa o texto de Andressa Urach no perfil oficial dela no Instagram. A influenciadora digital usou as redes sociais para contar detalhes de um acidente que sofreu por ter cochilado ao volante em uma estrada do Rio Grande do Sul.

“Fui dirigindo até Capão da Canoa, litoral gaúcho, para fotografar com meu amigo Cláudio que mora lá, para fazer as fotos da capa do meu single Noite virou Dia. Quando estava na estrada voltando para Porto Alegre, após realizar o ensaio, acabei cochilando na direção e só acordei quando bati a lateral do carro em uma carreta ao quebrar o retrovisor”, afirma

Andressa relata que não se machucou e o carro teve pequenos arranhões, apesar de a carreta ser grande. Para ela, o fato de o acidente não ter sido mais grave foi “um grande livramento”.

“Estava refletindo sobre o que aconteceu. Estou preparada para morte porque hoje pela misericórdia de Deus sei que minha alma está salva. Em vida, nós não temos o controle de nada, ninguém está livre de uma fatalidade”, refletiu.

Andressa Urach também deu um conselho aos internautas. “Minha amiga e meu amigo, estou compartilhando esse post para você nunca sair de casa brigado com tua família, pois ao sair de casa você nunca sabe se vai voltar vivo. Hoje, Arthur poderia não ter mãe, mas Deus teve misericórdia de mim. Ame a tua vida e as pessoas a tua volta, amanhã pode ser tarde”, concluiu.