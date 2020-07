Andressa Urach recebeu R$ 80 mil por namoro falso com sertanejo

Andressa Urach fala sobre sua vida antes de se tornar religiosa Foto: Reprodução Instagram/ @andressaurachoficial

Andressa Urach contou nesta sexta-feira, 24, em entrevista ao jornalista Leo Dias, que viveu um namoro de fachada com um cantor por dinheiro, depois de participar do reality A Fazenda, em 2013.

"Eu cheguei a ganhar R$ 80 mil reais só pra fingir namorar um rapaz para que ele ficasse famoso. Para um sertanejo ficar em evidência. Na época ele assumiu, ele falou que isso era verdade. Na verdade, a culpa nem era dele, era do pai dele que me contratou. Ele nem sabia", declarou.

O cantor Raffael Machado, que fez sucesso em 2013 com o hit Vai no cavalinho, admitiu ao site de notícias EGO, em 2015, que viveu um romance falso com Andressa na época.

Prostituição

Na entrevista, a apresentadora de 32 anos também lembrou do período que foi garota de programa. "Sem ser famosa, o meu cachê era de R$ 400 a R$ 3 mil. Depois de famosa, de R$ 5 até R$ 30 mil reais eu cheguei a ganhar por um programa".

Durante esse período da sua vida, ela também relatou que acabou se envolvendo com drogas como uma forma de fuga. "Eu buscava a morte. Eu bebia pra esquecer. Eu preenchia o meu vazio com coisas e pessoas. Eu bebia todos os dias, eu cheirava cocaína todos os dias pra buscar a felicidade. E hoje eu sou feliz”.

Religião

Depois de ficar entre a vida e a morte em 2014, por causa de uma infecção generalizada, Andressa se tornou cristã e, no ano seguinte, lançou seu primeiro livro Morri Para Viver. A escritora contou que doou mais de R$ 1,5 milhão que ganhou com as vendas.