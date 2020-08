Andressa Urach pede desculpa a Thammy Miranda: ‘Por ter chamado ele de ela’

Andressa Urach pede desculpa a Thammy Miranda Foto: Reprodução Instagram/ @andressaurachoficial | Reprodução Instagram/ @thammymiranda

Nesta última quarta-feira, 26, Andressa Urach pediu desculpas publicamente a Thammy Miranda, por ter se referido ao filho de Gretchen pelo pronome ‘ela’. O episódio aconteceu quando a apresentadora resolveu se posicionar sobre a participação de Thammy em uma propaganda de Dia dos Pais.

“Eu respeito o Thammy, até peço perdão para ele, por ter chamado ele de ela. É porque eu não tinha o hábito de falar sobre este assunto e eu vi alguns religiosos julgando, condenando e estas pessoas não me representam. Então até peço perdão por ter usado o pronome ela”, disse ao programa Superpop.

Quando questionada se ele seria bem recebido na Igreja Evangélica Universal do Reino de Deus, que ela frequenta, Andressa reiterou: “De braços abertos. Na igreja, o que mais atendemos são pessoas com orientação sexual diferente, até porque a pessoa não escolheu ser assim. Então a gente tem que respeitar, se colocar no lugar e amar as pessoas”, finalizou.

Entenda o caso

No início do mês de agosto, Urach publicou um vídeo em seu canal do Youtube defendendo Thammy Miranda, que foi alvo de ofensas por estrelar a campanha #MeuPaiPresente, da Natura. Porém, foi criticada por muitos seguidores por utilizar o gênero feminino para se referir ao ator.

“Jesus chegou te batendo, te acusando, apontado no teu rosto todos os teus pecados? Ele chegou e disse o quanto você era horrível, o quanto você não merecia ele? Não, ele não fez isso. Ele te amou(...) Ele é o único que pode convencer a pessoa do pecado, do erro(…) Quando você machuca as pessoas com a palavra de Deus você está levando almas para o inferno, você não está salvando elas(…) Não é machucando a Thammy, ofendendo ela, julgando ela, que você vai conseguir ajudar ela”, disse no vídeo.

