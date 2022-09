Andressa Suita volta a ser loira e anima Gusttavo Lima: ‘Do jeito que eu apaixonei’

Andressa Suita loira em 2020, meses antes de aderir aos fios escuros. Foto: Instagram/@andressasuita

Andressa Suita radicalizou o visual no final de 2020, após o término com Gusttavo Lima, aderindo aos fios escuros, o que surpreendeu o público. No entanto, a versão morena virou passado no último sábado, 3, quando a modelo surgiu novamente loira em um show em comemoração ao aniversário do marido.

Gusttavo Lima não escondeu a felicidade ao ver a esposa com os fios claros. Surpreendido com o novo visual, ele interrompeu sua apresentação só para ressaltar que prefere Andressa loira.

“Eu gosto de você loira, do jeito que te conheci, do jeito que eu me apaixonei”, declarou o cantor, enquanto Andressa brincava dizendo “voltei”. Na sequência, ele questionou ao público: “Ficou linda ou não ficou, gente?”

O resultado da produção da modelo foi publicado em um vídeo no Instagram. “Acho que eu voltei para a minha melhor versão”, legendou Andressa.