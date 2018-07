Andressa Suíta mostra 1ª foto de filho com Gusttavo Lima; veja

Gusttavo Lima e Andressa Suíta Foto: Instagram / @andressasuita | Instagram / @gusttavolima

A modelo Andressa Suíta publicou em seu Instagram a primeira foto mostrando o rosto de Samuel, filho recém-nascido que teve com o cantor Gusttavo Lima.

"Nosso pequeno Samuel", escreveu ela, que também publicou um story acompanhando o pequeno por meio de um dispositivo com câmera enquanto brinca com Gabriel, filho mais velho do casal, de um ano.

De acordo com nota divulgada no site oficial do sertanejo, o bebê nasceu de parto normal, às 13h45, da última terça-feira, 24, na Maternidade Modelo, em Goiânia, pesando três quilos e medindo 49 centímetros.

Ainda segundo o comunicado, Gusttavo esteve presente ao lado de Andressa "desde os primeiros sinais de rompimento da bolsa", acompanhando todo o trabalho de parto.

Confira as imagens divulgadas por Andressa Suíta nesta quarta-feira, 25:

Nosso pequeno Samuel Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita) em 25 de Jul, 2018 às 4:57 PDT