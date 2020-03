Andressa Suita faz tatuagem de leoa no braço: ‘Eu e minhas crias’

A modelo Andressa Suita e os filhos. Foto: Instagram/@andressasuita

Andressa Suita usou as redes sociais para mostrar a tatuagem que fez em homenagem aos filhos no braço esquerdo.

A modelo é casada com o cantor Gusttavo Lima. Os dois são pais de Samuel, de dois anos, e Gabriel, de um.

“Mãe leoa sim. Eu e minhas crias”, escreveu Andressa na legenda da série de fotos que publicou no perfil oficial dela no Instagram.

É possível ver na tatuagem a representação de uma leoa com dois filhotinhos de leão.

Esta não é a primeira vez que a modelo faz uma tatuagem sobre o ser mãe. Em agosto de 2017, Andressa marcou na pele o amor pelo pequeno Gabriel, que tinha apenas um mês na ocasião. A modelo tatuou o nome dele no peito e compartilhou parte do processo nos stories do Instagram.

