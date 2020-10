Andressa Suita fala sobre separação: ‘O que me restou foi aceitar’

Andressa Suita disse que não concordou com decisão de Gusttavo Lima sobre divórcio Foto: Instagram / @andressasuita I Instagram/@gusttavolima

A modelo Andressa Suita publicou alguns stories em sua conta no Instagram nesta terça-feira, 13, e deu detalhes sobre sua separação do cantor Gusttavo Lima, anunciada na sexta-feira, 9. Enquanto falava sobre o assunto, ela afirmou ser contra a decisão do artista.

“Eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, mas foi necessário eu ficar um pouco distante para assimilar tudo o que está acontecendo”, contou Andressa. Ela disse que até o dia 4 de outubro, um domingo, estava “tudo bem” entre o casal, que voltou de uma viagem familiar.

Entre a madrugada de domingo e da segunda-feira, 5, porém ela foi surpreendida: “Eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”.

Andressa afirmou que sempre compartilhou com os seguidores sua vida, incluindo seu casamento, e o que “achava que era real”: “Não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos se separar”.

“O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas porque eu não tinha outra escolha”, afirmou ela. A modelo também disse que quer continuar com a vida, focando em cuidar de si e dos dois filhos que têm com Gusttavo Lima, fruto de um casamento de cinco anos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

Ela classificou o anúncio como “um choque”, e agradeceu as mensagens e apoio dos seguidores, da família e amigos. O Estadão entrou em contato com o cantor para falar sobre os stories, mas não obteve resposta até a publicação. Em nota enviada na sexta-feira, 9, foi informado que o divórcio veio de um “desgaste normal da relação”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais