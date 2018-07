Andressa Suíta dá à luz Samuel, seu 2º filho com Gusttavo Lima

Gusttavo Lima Foto: Instagram / @gusttavolima

A modelo Andressa Suíta deu à luz Samuel, seu segundo filho com o cantor Gusttavo Lima, nesta terça-feira, 24.

De acordo com nota divulgada no site oficial do sertanejo, o bebê nasceu de parto normal, às 13h45, na Maternidade Modelo, em Goiânia, pesando três quilos e medindo 49 centímetros.

Ainda segundo o comunicado, Gusttavo esteve presente ao lado de Andressa "desde os primeiros sinais de rompimento da bolsa", acompanhando todo o trabalho de parto.

"Embaixador da Festa do Peão de Barretos pelo segundo ano consecutivo, ele faria na noite de hoje uma participação no show de lançamento do evento em São Paulo (SP). A agenda do cantor segue normalmente a partir de amanhã, 25", conclui a nota.

O casal também é pai de Gabriel, de um ano de idade.

