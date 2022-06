Andréia Sadi mostra os filhos vestidos para homenageá-la na estreia do 'Estúdio i'

A jornalista Andréia Sadi asumiu o comando do 'Estúdio i' no lugar de Maria Beltrão. Foto: GloboNews

Nesta segunda-feira, 6, a jornalista Andréia Sadi assumiu o comando do programa Estúdio i, da GloboNews, sucedendo Maria Beltrão, que passa a apresentar o matinal É de Casa a partir de julho.

Para homenagear a mãe e comemorar a novidade, os gêmeos João e Pedro, filhos de Andréia com o também jornalista André Rizek, ganharam looks especiais. Um com a frase 'Mamãe no Estúdio i' e o outro com a expressão: 'iupiii'.

A jornalista compartilhou as fotos no Instagram e escreveu: "Acorda, Pedrinho: chama o Octavio Guedes, a Natuza Nery e o Valdo Cruz que hoje tem Estúdio i na GloboNews. Com novo cenário, bastidor, informação exclusiva e como avisa João na segunda foto, 'iuupi'".

Confira: