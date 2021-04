Andréia Sadi fala sobre o marido no dia do parto dos filhos: 'vi um pai nascer'

Os jornalistas Andréia Sadi e André Rizek Foto: Reprodução de 'Altas Horas' (2020) / Globo

Andréia Sadi publicou fotos, neste domingo, 11, de quando deu à luz os gêmeos Pedro e João e falou sobre o marido, André Rizek, detalhando algumas ações dele no dia do parto.

"Vi um pai nascer, o melhor amigo e marido que eu poderia ter. O amor da minha vida em looping, que eu via por um pano azul no dia mais importante da minha vida. Vi o pai nascendo e que me furou, vendo tudo acontecer em tempo real e eu, tremendo e chorando, só o ouvia narrar os acontecimentos: 'vem, Pedro, vem, João!'. Chegamos em dois, saímos em quatro da maternidade, com aquela sensação de 'meu Deus, agora é com noix, né?'", relatou ela na publicação.

Os bebês nasceram, coincidentemente, no Dia do Jornalista por meio de uma cesárea, e Andréia falou sobre o sentimento que a gestação traz.

"Quando eu ouvia alguém contar que era inexplicável a sensação, a experiência de gerar uma vida, não conseguia alcançar. Achava lindo, claro, mas não tinha, por óbvio, como entender 100%. Eu entendo 200% agora", relatou.

A jornalista aproveitou para agradecer a equipe médica que a acompanhou durante esse processo e destacou a preocupação acerca da pandemia. "Precisa ter muita paciência e amor para lidar com mãe de primeira viagem, em meio a uma pandemia, um caos louco e negacionismos."