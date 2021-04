Andréia Sadi fala sobre gravidez de gêmeos: 'Dormindo praticamente sentada'

Andréia Sadi em entrevista ao 'Mais Você', nesta segunda-feira, 5 Foto: Twitter/ @MaisVoce

Andréia Sadi mostrou sua barriga da gravidez dos gêmeos João e Pedro, em entrevista ao Mais Você, desta segunda-feira, 5. A jornalista contou para Ana Maria Braga como tem sido a gestação e quais são os principais desafios.

A apresentadora explicou que a entrevista com Andréia precisou ser antecipada para hoje, pois os bebês estão prestes a nascer. Sadi confirmou e ainda disse que a gravidez mudou alguns hábitos e seu modo de se vestir.

"Todas as minhas roupas viraram cropped. Agora, grávida, sinto muito calor e, se não for assim, esquenta demais", disse ela ao mostrar a barriga descoberta. A jornalista ainda contou que as noites de sono são difíceis por não achar uma posição confortável. "Se fico de lado, os meninos reclamam. Estou dormindo praticamente sentada”, brincou.

Aguenta, coração! A mamãe @AndreiaSadi não vê a hora de encontrar os gêmeos Pedro e João #MaisVocê pic.twitter.com/Slnlj8rhC5 — Mais Você (@MaisVoce) April 5, 2021

A gestação, fruto do relacionamento com André Rizek, não foi planejada. Ela conta que esperava se tornar mãe em 2022, depois da Copa e das eleições. “Mas eles vieram antes. Quando descobri que eram gêmeos, eu estava sozinha e disse que não estava acreditando. Não foi planejado. Temos gêmeos nas duas famílias, mas nunca pensamos que rolaria com a gente”. Sadi disse que a surpresa foi boa, pois ela já tinha a intenção de ter mais de um filho. “Deus já resolveu isso”.

Na entrevista, Andreia também revelou ser fã do BBB 21 e deu sua opinião sobre os rumos do reality show. "Eu acompanhava com meus irmãos. Depois, fiquei mais velha e acompanhei com minhas amigas. Virou uma farra. Eu amo de paixão, comecei torcendo para uma turma e fiquei com raiva. Essa semana eu estou torcendo para o Rodolffo sair, mas não sei se vai", concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais