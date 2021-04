Andréia Sadi dá à luz aos gêmeos João e Pedro

Os jornalistas Andréia Sadi e André Rizek Foto: Reprodução de 'Altas Horas' (2020) / Globo

Nasceram os gêmeos João e Pedro dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek nesta quarta-feira, 7. A informação da chegada dos primeiros filhos do casal foi dada no programa Seleção SporTV, no canal SporTV, onde Rizek trabalha.

Andréia Sadi participou do programa Mais Você, desta segunda-feira, 5, mostrou a barriga e contou os desafios do final da gestação. A entrevista com Ana Maria Braga foi antecipada pela iminência do nascimento.

“Quando descobri que eram gêmeos, eu estava sozinha e disse que não estava acreditando. Não foi planejado. Temos gêmeos nas duas famílias, mas nunca pensamos que rolaria com a gente”, disse Sadi na ocasião. Ela afirmou que a surpresa foi boa, pois já tinha a intenção de ter mais de um filho: “Deus já resolveu isso”.

"A gente resiste e se multiplica" Neste 7 de abril, Dia do Jornalista, nasceram João e Pedro, filhos de André Rizek e Andréia Sadi #SeleçãoSporTV pic.twitter.com/v6Er0ebHga — ge (@geglobo) April 7, 2021

Os filhos de Andréia Sadi e André Rizek nasceram no Dia do Jornalista. A comentarista e amiga de Sadi, Natuza Nery, comemorou a chegada dos gêmeos e destacou a data especial.