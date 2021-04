André Rizek publica as primeiras fotos dos filhos João e Pedro

Os jornalistas Andréia Sadi e André Rizek com o ginecologista obstetra Dr. Renato Kalil, que foi responsável pelo parto dos gêmeos Foto: Reprodução Instagram / @andrerizek

O jornalista André Rizek publicou no Instagram as primeiras fotos da chegada dos gêmeos João e Pedro. Andréia Sadi deu à luz na manhã desta quarta-feira, 7, na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

“Estamos todos super bem, mamãe e os moleques - que são gigantes”, escreveu Rizek. Segundo a colega de emissora e também jornalista Gabriela Moreira, João nasceu pesando 2,8 kg e Pedro 3,1 kg.

“Nossa gratidão eterna, doutor Renato Kalil, a você e toda a equipe que nos atendeu, maravilhosa”, agradeceu o jornalista à equipe que realizou a cesariana. “A trilha sonora ‘viva o povo brasileiro’ já começou aqui no quarto, com Gil, Caetano, Bethânia, Chico, Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Chico Science e Tim Maia. Obrigado”, concluiu André.

A informação da chegada dos primeiros filhos do casal foi dada no programa Seleção SporTV, no canal SporTV, onde Rizek trabalha. Mais tarde, no programa “Estúdio I” da GloboNews, em que Andréia Sadi trabalha, a jornalista Natuza Neri deu mais detalhes. “A mamãe passa bem. O papai está feliz. Eles são lindos, estou aqui com a foto. Pedro nasceu primeiro e em seguida veio o João”, disse ela.