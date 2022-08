André Rizek anuncia alta de filho da UTI: 'Se um dia eu crescer, quero ser como você, Pedro'

André Rizek anunciou a alta de Pedro, um dos filhos do jornalista com Andréia Sadi. Foto: Instagram/@andrerizek

O jornalista André Rizek comemorou a alta do filho Pedro, de um ano e quatro meses, da UTI pediátrica nesta sexta-feira, 19. Ele, que é casado com a também jornalista Andréia Sadi, escreveu um relato no Instagram sobre a semana em que o bebê esteve internado.

Sem contar o motivo da internação, André disse que sempre soube que Pedro o encheria de orgulho e o ensinaria muitas coisas sobre a vida. O jornalista, porém, não esperava que os ensinamentos viriam tão cedo.

Rizek comentou sobre a escolha do nome do menino, que, segundo ele, aconteceu 18 anos do nascimento. "Graças a condições climáticas muito críticas em uma aventura com o Tio Cecel, na Amazônia peruana, prometi que teria um filho chamado Pedro, se parasse de desabar o céu naquele janeiro de calamidade pública na selva", revelou.

Ele afirmou que, enquanto escrevia o texto para comemorar a saída de Pedro do hospital, relembrou da promessa e disse que o bebê é "mais forte" que ele. "Passou sete noites em uma UTI pediátrica e nunca esmoreceu", comentou.

Conforme o relato do jornalista, André teve de ser atendido no pronto-socorro no quarto dia da internação do menino por conta do nervosismo. Ele brincou dizendo que agora é alvo de piadas de Andréia por "muitos anos".

"Se um dia eu crescer, quero ser como você, Pedro", declarou André. Em uma das fotos publicadas, o bebê aparece de mãos dadas com o pai. Uma camisa com o rosto de Sócrates, ídolo do Corinthians, estampado estava pendurada na cama.

Segundo o jornalista, a camiseta é um presente do amigo "palmeirense" Rogério Andrade e foi escolhida para que o menino voltasse para casa. "Ele é ídolo da nossa família, você já deve saber", revelou.

André completou dizendo que a foto publicada lembra uma lição que Pedro o ensinou durante a semana: "Gente é para brilhar".

O jornalista agradeceu à equipe médica do Hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro, que realizou o tratamento do bebê. "Embora nossa gratidão seja eterna, esperamos não revê-los tão cedo", brincou.

Ele e Andréia Sadi são pais dos gêmeos Pedro e João. Atualmente, Andréia está à frente do Estúdio i, na Globo News, enquanto o marido trabalha no Sportv.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais