André Marques revela que foi casado por sete anos após término com Fernanda Vasconcellos. Foto: Reprodução/Instagram

Depois que terminou o namoro com Fernanda Vasconcellos em 2008, André Marques sempre esteve solteiro, certo? Errado. Na última quarta-feira, 23, durante a coletiva de imprensa do The Voice Kids, o apresentador revelou que foi casado por sete anos.

"As pessoas não sabem, mas sou recém-solteiro. Não falo muito da minha vida, mas fui casado por sete anos e só estou falando agora porque me separei e vocês não vão saber quem é", disse Marques após ser questionado se queria ter filhos. "Quando me casar, vou querer ter filhos, sim", completou.

Após o evento, o apresentador disse ao site Ego o motivo de nunca ter tornado o casamento público: "Sempre fui discreto para preservá-la, ela não é do meio artístico. Quando os dois são, ok, como quando namorei a Fernanda Vasconcellos. Mas acho que, com essa, não ia acrescentar em nada a vida dela. Não teve flagrante e assim ninguém viu", disse. O casamento terminou há pouco mais de um ano.