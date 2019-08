André Marinho se pronuncia sobre traição: 'Assumo meus erros e peço desculpas à minha família'

Uma selfie que a participante Nicole Bahls tirou ao lado de uma fã no que seria a estreia do reality show 'Dancing Brasil', apresentado por Xuxa, causou polêmica nas redes sociais. Alguns participantes do 'Power Couple' puderam assistir ao programa no estúdio, mas, em tese, não poderiam interagir com o 'mundo externo' da plateia. A foto de Nicole acabou viralizando e muitos fãs pediram por sua expulsão. O E+ entrou em contato com a assessoria da Record TV à época em que as críticas foram feitas, mas não obteve retorno. Nicole Bahls continuou na disputa e não foi expulsa.







Foto: Twitter