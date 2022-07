André Lamoglia será premiado em festival de cinema na Bósnia

O brasileiro ficou conhecido protagonizando a série infantojuvenil Juacas, indicada em 2020 ao Emmy Internacional. Foto: André Mourão

O ator brasileiro André Lamoglia, intérprete de Iván, protagonista da quinta temporada da série espanhola Elite, da Netflix, está com viagem marcada para a Bósnia. É que no próximo sábado, 23, o artista vai marcar presença no OFF Sarajevo, maior festival de cinema do Leste Europeu, para receber o prêmio de Melhor Ator Jovem 2022.

"Tinha ideia do tamanho de Elite em todo mundo e, mesmo assim, confesso que a repercussão foi maior do que imaginava. Estou muito feliz com o reconhecimento do trabalho e sempre sinto que ainda não me acostumei cada vez que dou uma volta por Madri e vejo uma imagem minha. Ou quando, por exemplo, algumas semanas atrás, fui para a Milano Fashion Week e vi na prática o quanto os italianos amam a série", confessa Lamoglia.

"A expectativa é grande para conhecer Sarajevo e ser premiado nesse festival que é o maior do Leste Europeu. Espero continuar a levar a bandeira do nosso País por aí", completou o artista, que recentemente estampou a capa da revista L'Officiel, além de diversos outdoors anunciando a série pelas ruas de Madri com a sua foto.

Intérprete de Iván, ele protagoniza a quinta temporada da série espanhola Elite, da Netflix. Foto: André Mourão

A série Elite é considerada uma das maiores audiências da Netflix. Na semana de estreia, por exemplo, foi o título mais assistido entre as séries de língua não inglesa, alcançando o Top 10 de 75 países.

Outros trabalhos

Lamoglia também tem estrelado diversas ações de grifes como Bvlgari, Ralph Lauren e, mais recentemente, Fendi.

O brasileiro, que ficou conhecido protagonizando a série infantojuvenil Juacas, indicada em 2020 ao Emmy Internacional, e que atuou no longa-metragem brasileiro Eu sou mais eu - esse último, vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020, na categoria Voto Popular -, também concorre a prêmios por seu trabalho atual no Brasil, indicado ao MTV Miaw 2022 nas categorias From Brasil e Maratonei por Você.

Enquanto a sexta temporada de Elite não chega, o público pode assistir André Lamoglia também no Globoplay na série Segredos de Justiça, em que viveu Tomaz, filho da personagem Andrea Pachá (Glória Pires).