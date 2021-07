André Gonçalves publica foto com filho nas redes sociais e semelhança chama atenção 

O ator André Gonçalves e o filho Pedro Rios Foto: Instagram/@andregoncalvesoficial1

André Gonçalves usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para publicar uma foto ao lado do filho. Pedro Rios é fruto do relacionamento do ator com Myrian Rios. A atriz já foi esposa do cantor Roberto Carlos.

André e Pedro não se encontravam desde o início da pandemia de coronavírus, há um ano e meio, e tiveram a oportunidade de estar juntos agora.

O ator publicou uma imagem desse encontro no perfil do Instagram e os internautas ficaram surpresos com a semelhança.

"Que maneiro, a sua cara! Parabéns, meu brother", comentou um seguidor. "Pedro 'tá muito o pai', beijos pra vocês", escreveu outro.

Na foto, pai e filho estão com os cabelos compridos, bigode e cavanhaque, ambos sorrindo. "Depois de um ano e meio", disse André Gonçalves na legenda da imagem.

O ator também publicou uma foto do instante em que tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. André Gonçalves comemorou e celebrou o Sistema Único de Saúde. "Viva o SUS! E fora Bolsonaro", escreveu na legenda da imagem.