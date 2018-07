André Bankoff surpreende Maria Eugênia Suconic com pedido de casamento

Maria Eugênia Suconic encerra nesta terça, 18, a quarta temporada do reality 'Adotada', na MTV. Neste ano, o programa foi além do eixo São Paulo-Rio e levou a apresentadora a destinos pouco convencionais, como o Acre. Em suas andanças, ela 'trabalhou' em profissões em que não leva o menor jeito - mas se divertiu em todas as ocasiões. Veja a seguir algumas das atividades de Mareu no 'Adotada' de 2017:

Foto: MTV