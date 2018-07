Ancine libera R$ 7 milhões para filme sobre Hebe Camargo

Hebe Camargo vai ganhar um filme sobre sua vida. Foto: Renata Jubran/AE

Neste mês, Arthur Xexéo lançará uma biografia sobre Hebe Camargo — mas a história da apresentadora também será contada num filme.

De acordo com a coluna da Patricia Kogut, a Loma Filmes foi autorizada a captar cerca de R$ 7,5 milhões via Ancine para Hebe — Filme. O projeto é do cineasta Cacá Diegues e do empresário Cláudio Pessutti, sobrinho de Hebe.