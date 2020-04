Anavitória responde a críticas sobre venda de ingressos para live

A dupla Anaviória, formada pelas amigas Ana Caetano (E) e Vitória Falcão Foto: Hélvio Romero/Estadão

A dupla Anavitória usou o Instagram para esclarecer a polêmica em torno da venda de ingressos para sete lives anunciadas pela equipe das cantoras na quarta-feira, 22. As duas comentaram que as lives mostrarão os bastidores da turnê mais recente das cantoras, que ainda devem fazer uma outra apresentação ao vivo, e gratuita.

As cantoras explicaram que as sete lives fazem parte de um projeto que busca permitir que a equipe envolvida na turnê do álbum O Tempo É Agora, iniciada em 2018, continue a trabalhar mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, que levou à suspensão de shows.

“Eu acho que é um jeito muito lindo dessa galera continuar trabalhando de alguma forma, espalhando seu conhecimento”, comentou Ana Clara Caetano. Os ingressos para as lives, que terão bate-papos sobre a produção da turnê e a exibição de um dos shows, custam cerca de R$ 90, e todo o valor arrecadado será destinado para a equipe.

Além disso, a dupla também afirmou que quer fazer uma apresentação ao vivo e gratuita, mas que ainda está definindo os detalhes e a questão de custeio. “A gente trabalha com aglomeração de pessoas e não sabe quando a gente vai voltar [a fazer shows]. A gente tá procurando um jeito de se reinventar”, destacaram as integrantes da dupla.

