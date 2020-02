Anahí, ex-'Rebelde', dá à luz seu segundo filho; veja foto

Anahí Foto: Instagram / Anahi

Anahí, conhecida por interpretar Mia Colucci em Rebelde deu à luz seu segundo filho neste domingo, 2. O menino se chama Emiliano e é fruto do relacionamento da cantora com o político Manuel Velasco Coello, ex-governador do Estado de Chiapas, no México.

"Bem-vindo, Emiliano. Você nos adiantou um pouquinho. [Foram] 37 semanas. Mas, graças a Deus, nós dois estamos bem. Foi um parto lindo. Eu contarei para vocês todos os detalhes. Por enquanto, dou graças infinitas a Deus e a todos vocês por nos colocarmos em suas orações e mandar tanto carinho", escreveu.

Anahí, de 36 anos, e o marido, de 39, são casados há cinco anos e também são pais de Manuel, três anos. Veja a primeira foto do casal com o recém-nascido: