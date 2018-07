Ana Paula Valadão posta foto com avó morta em velório

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Ana Paula Valadão fez uma homenagem inusitada ao postar uma foto segurando a mão de sua avó em redes sociais na última quinta-feira, 23. Detalhe: A foto foi tirada no velório da própria avó, que havia morrido no dia anterior.

"Até aquele dia, vovó. Que bom que te demonstrei todo amor em vida", publicou.

A postagem vem sendo bastante repercutida nas redes sociais, com a maioria dos comentários criticando a atitude de Ana Paula.

A cantora já havia chamado atenção no mês passado, quando publicou um texto criticando a campanha de uma rede de lojas que mostrava homens com roupas consideradas femininas, e mulheres com roupas consideradas masculinas.

A repercussão negativa fez com que Ana Paula deletasse a foto horas mais tarde e comunicasse que está se retirando das redes sociais. Leia aqui.

Confira abaixo algumas reações:

Ana Paula Valadão não se cansando de dar close errado, vai no velório da avó e tira foto com a defunta. O que não se faz por likes, né? — Nina (@ninanekogirl) 24 de junho de 2016

sobre a foto da Ana Paula Valadão postando foto da avó no velório: RIDÍCULO AND DESNECESSÁRIO — thom ⚓ (@eithomaz) 24 de junho de 2016

ana paula valadao carentíssima de likes tirando selfie ate com cadáver likeforlike# — jurupingapapi (@SVMUELR) 24 de junho de 2016

Gente,essa Ana Paula Valadão é louca ou tá querendo ibope, né possível, depois do discurso moda, foto c/ defunto?aff pic.twitter.com/xOaaYdkZDW — Tai (@taissa1) 24 de junho de 2016