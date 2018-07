Ana Paula Valadão apaga post em velório e deixa as redes sociais

Foto: Reprodução / Instagram

Após ser criticada por foto em que aparece com a avó morta em velório, Ana Paula Valadão decidiu se retirar das redes sociais, pelo menos em um primeiro momento. Ela publicou foto com mensagem a seus seguidores pedindo que busquem em outro perfil atualizações do ministério evangélico que participa: "Meus posts pessoais eram um modo de compartilhar meu coração com vocês. Obrigada aos que sempre leram com carinho. Porém, a partir de agora para notícias de nosso ministério acompanhe os perfis do DToficial".

A estrela do circuito musical gospel apagou a imagem com a avó. Ela ficou em evidência há um mês por se posicionar contra campanha da C&A para o Dia dos Namorados, o que motivou que muitos internautas lhe dirigissem protestos e acusação de homofobia. A peça publicitária mostrava homens com roupas consideradas femininas, e mulheres com roupas consideradas masculinas, conceito reprovado por Ana Paula.