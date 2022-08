Ana Paula Tabalipa revela sofrer depressão por trauma causado na infância

A atriz Ana Paula Tabalipa falou sobre a depressão que sofre ocasionada por um trauma de infância Foto: Instagram/@anapaulatabalipaoficial

A atriz que fez parte do primeiro elenco de Malhação, em 1995, Ana Paula Tabalipa, revelou na última terça, 2, em entrevista ao podcast Lá no Pod, que desenvolveu depressão há alguns anos e chegou a escrever uma carta para os filhos ao pensar em dar fim à sua vida.

A atriz revelou que o possível motivo de ter a doença presente em sua vida foi um acontecimento traumático na sua infância. Ela se recorda de uma pessoa que leu sua mão, sussurrou no ouvido de sua mãe e, logo após, causou uma crise de choro nela. "Aquilo ficou marcado na minha cabeça", relatou. Ana Paula ainda relembra que sua mãe nunca revelou o motivo da tristeza.

"Quando chegou perto do meu vigésimo oitavo aniversário, fiz uma carta de despedida para os meus filhos, dizendo que os amava e que queria que fossem amigos, mesmo sendo de pais diferentes. Eu achava que ia morrer mesmo. Sei lá do que. Mais tarde, eu cheguei a quase me matar”, relembrou a atriz.

Ana Paula afirmou que nunca se achou uma mulher bonita, embora tenha participado do elenco de Malhação e considerada uma das jovens atrizes mais bonitas de sua época. "Eu me tratei muito mal. Não sei como estou viva. Eu nunca me achei linda. Não tenho nem espelho em casa. Me cobro muito, me trato muito mal e estou tentando melhorar isso em mim”.

A atriz de 43 anos diz que não está preparada para falar da doença e que todo dia tenta lidar com a depressão da maneira que pode. “Um dia falarei. Então existem gatilhos que eu ainda não identifiquei todos, que me fazem voltar neste lugar”, desabafou.

Para fugir da agitação da cidade, a artista resolveu se mudar para o interior e relata que tem dias que não quer falar com ninguém, o que faz parte do processo da doença. “Hoje aprendi a ter um propósito por dia. É difícil", concluiu Ana Paula.