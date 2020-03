Ana Paula Siebert cancela chá de bebê de sua primeira filha devido ao coronavírus

Roberto Justus ao lado de sua esposa, Ana Paula Siebert. Foto: Instagram / @robertoljustus

A mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, cancelou o chá de bebê de Vicky, sua primeira filha, que estava marcado para ocorrer no último domingo, 15, devido ao surto do novo coronavírus.

Ela revelou a decisão pelos stories do Instagram e disse que, apesar de ficar triste e ter ido "dormir arrasada" por causa do adiamento, entende que foi a atitude mais prudente neste momento de pandemia.

"Sabe quando você vai dormir arrasada, mas também com a sensação de que você fez a coisa certa? Com a sensação de que você está ajudando, que a responsabilidade tem que ser maior do que as suas alegrias, as suas euforias na vida. A gente não vai se arrepender. Vai ser bom a gente adiar", falou.

A decisão de Ana e Justus não foi para menos: embora grávidas não corram mais riscos com uma eventual contaminação e geralmente desenvolverem a forma mais branda da covid-19, um recém-nascido foi diagnosticado no último sábado, 14, com coronavírus em Londres, na Inglaterra.

O bebê foi testado logo após o parto e sua mãe também foi diagnosticada com a doença. Ainda não se sabe se a criança foi infectada durante o parto ou ainda no útero da mãe.