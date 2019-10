Ana Paula Padrão afasta polêmica com Rachel Sheherazade: 'boa colega de trabalho'

Ana Paula Padrão e Rachel Sheherazade Foto: Instagram @anapaulapadraooficial / @rachelsherazade

A apresentadora do MasterChef, Ana Paula Padrão, falou nesta terça-feira, 15, sobre uma antiga polêmica envolvendo comentários feitos por ela sobre Rachel Sheherazade, jornalista do SBT, durante uma entrevista dada ao extinto CQC, da Band, há alguns anos.

A declaração foi dada ao Aqui na Band, programa de Silvia Poppovic e Luis Ernesto Lacombe, durante um quadro que relembrava "10 momentos de sua vida".

A escolha da polêmica com Sheherazade pela produção do programa foi criticada por Ana Paula Padrão: "Se esse é um dos 10 fatos que marcaram minha vida, vocês vão ter que dar um refresh [uma refrescada] na minha memória, porque eu não me lembro muito..."

"Não me lembro exatamente o que eu falei. Acho que alguma coisa com relação à imaturidade dela, também não me lembro o que ela estava fazendo na época que chamou atenção, já tem bastante tempo isso", continuou.

Em 2014, no quadro 50 Perguntas, do CQC, Ana Paula Padrão foi questionada: "O que você pensa de Rachel Sheherazade?". A resposta, dada em poucas palavras, veio em seguida: "Imatura, bem intencionada... Ou seja, um perigo!"

Ana Paula Padrão fez questão de deixar qualquer possível crítica restrita ao passado: "Se ela, de alguma maneira, teve uma atitude imatura, já teve bastante tempo para amadurecer nesse período. Acho que ela é uma boa colega de trabalho. Respeito muito quem atua na área do jornalismo."

"Tenho muita dificuldade de julgar pessoas. Quanto mais velha eu fico, mais dificuldade eu tenho de julgar pessoas, porque é muito ruim quando você é julgado. Acho que, por maior que seja a diferença de espectro, de pensamento político ideológico que você tem de outra pessoa, todo mundo tem uma dor na vida", refletiu.

Por fim, concluiu: "Rachel Sheherazade, beijão. Não sei o que você tá passando, mas, se tem dor envolvida, deve ser ruim, e todo mundo tem. Estamos na mesma".

MasterChef - A Revanche estreia nesta terça-feira, 15

Ana Paula Padrão é a apresentadora do MasterChef - A Revanche, edição do reality show culinário da Band apenas com ex-participantes de edições anteriores.

Clique aqui para conferir tudo sobre a nova temporada do MasterChef, que estreia nesta terça-feira, 15.

VEJA TAMBÉM: MasterChef: A Revanche - veja os participantes da nova temporada