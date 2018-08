Ana Paula Minerato defende irmã Tati após afastamento da Gaviões

Tati Minerato e Ana Paula Minerato Foto: Instagram / @tatiminerato | Instagram / @apminerato

Ana Paula Minerato, conhecida por ter feito parte do elenco do Pânico e da última edição do reality A Fazenda, publicou um texto em seu Instagram em que defende sua irmã, Tati Minerato.

Tati ganhou os holofotes na última semana após ter trocado empurrões com Renatta Teruel durante um ensaio da escola de samba Gaviões da Fiel. Por conta do episódio, tanto Renatta quanto Tati, que são, respectivamente, rainha e imperatriz da agremiação, foram afastadas desta edição do carnaval. Clique aqui para assistir à briga.

"Foram dez anos à frente da bateria da Gaviões da Fiel representando e se dedicando cada dia de sua vida ao cargo, representando o pavilhão com muito amor. Não foi fácil, eu sei, mas você sempre esteve presente, sempre honrou com tudo e com todos dentro do grêmio. Me orgulho muito de você e de tudo que você fez ali dentro. Você tem história e isso ninguém te tira, muito menos seu brilho. Você é uma verdadeira rainha e ninguém tira sua majestade", escreveu Ana para a irmã.

Ela também aproveitou para relembrar a história que sua família possui com a escola de samba: Tinha seis anos de idade e minha irmã nove quando entramos a primeira vez na quadra da Gaviões da Fiel, levadas pela nossa mãe. Passamos por muitos setores da escola: ala das crianças, ala das passistas, até chegar nos cargos, eu de musa e destaque, ela de rainha de bateria".

Confira a publicação abaixo: