Ana Maria Braga tenta pegar buquê, mas é ‘roubada’ por colega de festa; assista

Ana Maria Braga, apresentadora da TV Globo, na tradicional festa junina que ocorre em sua fazenda. Foto: Instagram/@anamaria16

A tradicional festa junina que Ana Maria Braga realiza na fazenda dela no interior paulista é famosa pela celebração religiosa e pela alegria dos participantes.

No sábado, 29, a apresentadora da TV Globo reuniu os amigos para os festejos e publicou diversos momentos nas redes sociais, porém, um deles chamou atenção.

O famoso ‘casamento junino’ após a quadrilha teve direito a hora do buquê, em que a noiva lança as flores para que as participantes tentem pegar, na esperança de conseguir um par romântico para levar ao altar.

Ana Maria, que atualmente está solteira, quase pegou o buquê, mas foi surpreendida por outra colega de festinha, que se mostrou mais entusiasta de brincadeira.

“Por um momento achei que seria meu esse buquê. Tem memes que vêm prontos para mim”, ironizou Ana Maria na legenda da imagem que publicou no perfil oficial dela no Instagram nesta terça-feira, 2.

Assista ao vídeo:

Em novembro do ano passado, a apresentadora do Mais Você foi pedida em casamento por um convidado do programa, ao vivo.

Ana Maria Braga é conhecida pela quantidade de memes que gera durante a programação da Globo. No Twitter, não é difícil observar os momentos mais memoráveis dela. Confira.

Hoje é o #diamundialdorock e eu só consigo pensar no meme da Ana Maria Braga pic.twitter.com/0MAC54tMot — Fernando Batista (@Fernand0Batista) 13 de julho de 2017