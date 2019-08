Ana Maria Braga será madrinha de evento gastronômico italiano em SP

A apresentadora Ana Maria Braga, do 'Mais Você'. Foto: João Cotta/Globo

A apresentadora Ana Maria Braga foi escolhida para ser a madrinha da 8ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, que será realizada em São Paulo ainda neste ano.

Em uma foto publicada no Twitter, o cônsul-geral italiano em São Paulo, Filippo La Rosa, aparece ao lado da apresentadora, do delegado da Accademia Italiana della Cucina, Gerardo Landulfo, e do cônsul-adjunto, Simone Panfili.

"Que prazer encontrar Ana Maria Braga: enorme simpatia, grande apego às raízes italianas e profunda conhecedora de cozinha. A madrinha ideal para a 8ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana de São Paulo. Bem-vinda, madrinha!", escreveu La Rosa.

Que prazer encontrar @ANAMARIABRAGA : enorme simpatia, grande apego às raizes italianas e profunda conhecedora de cozinha. A madrinha ideal para a 8ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana de @ItalyinSaoPaulo ! Benvenuta Madrina!#SanPaolomangiaitaliano pic.twitter.com/dyMQ9Wk49h — Filippo La Rosa (@larosa_filippo) August 2, 2019

Ana Maria Braga, por sua vez, também comemorou o título na rede social. "Uma honra ser a madrinha da Settimana della Cucina Regionale Italiana! Vamos receber 20 chefs italianos, alguns estrelados inclusive. Uma honra, um prazer", publicou.

Uma honra ser a madrinha da Settimana della Cucina Regionale Italiana!! Vamos receber 20 chefs italianos, alguns estrelados inclusive uma honra, um prazer! https://t.co/ES7KmplhS9 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 5, 2019

Durante o evento, a cidade de São Paulo se tornará a capital da gastronomia italiana e renomados chefes das 20 regiões da Itália assumirão a cozinha de 20 restaurantes paulistanos, com menus inspirados na culinária local. As datas da edição 2019 ainda serão divulgadas.