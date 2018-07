Ana Maria Braga revela ter sofrido assédio moral e sexual

A apresentadora Ana Maria Braga durante o programa 'Mais Você'. Foto: Divulgação|Globo

Ana Maria Braga decidiu contar que também já foi vítima de assédio moral e sexual. Em entrevista para a revista Quem, a apresentadora do Mais Você, da Globo, descreve os momentos de pânico que viveu.

"Sempre acham que a culpa é da agredida. É difícil quebrar a cadeia do machismo burro e absoluto", revelou Ana, que após o episódio saiu correndo, rolou escada abaixo e quebrou o braço.

A apresentadora também mandou um recado incentivando as mulheres a denunciar esse tipo de abuso. "Aprendi com a vida que o meu passado é composto da escolha que faço todo dia na hora em que acordo", disse.

Ana Maria já passou por muitas dificuldades. A última delas foi a descoberta de um câncer de pulmão. Ela decidiu contar para seu público sobre a doença e também sobre a cirurgia no pulmão no dia 14 de dezembro de 2015 durante o seu programa.

"Vocês acompanharam a minha luta e eu sei o que se passa quando se faz radioterapia, quimioterapia. Fiquei estatizada. É um risco que toda pessoa que fuma tem. Fui para a internação e me operei em uma manhã de sexta-feira", disse a apresentadora, que além de aconselhar as pessoas a fazerem sempre um check-up ainda revelou que teria parado completamente de fumar. Recentemente, Ana assumiu que voltou com seu vício.