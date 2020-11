Ana Maria Braga relata 'maturidade' do neto ao consolá-la pela morte de Tom Veiga, o 'Louro José'

Ana Maria Braga e Louro José no 'Mais Você'. Foto: Reprodução de 'Mais Você' (2018) / TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga relatou em seu Instagram nesta quinta-feira, 5, um momento em que recebeu apoio por parte de seu neto, Bento, de oito anos, por conta da morte de Tom Veiga, o intérprete de Louro José, no último domingo, 1º.

"Meu neto Bento, me vendo triste, veio me consolar com uma maturidade... Ele disse: 'Não fica triste, porque é natural isso acontecer, é natural ir embora'. Mas a verdade é que vivemos ignorando nossa finitude", escreveu.

Em seguida, concluiu, ao lado das hashtags "Louro José" e "Tom Veiga": "Como é difícil aceitar uma partida precoce, como foi a do Tom. Que Deus esteja conosco, com a família, principalmente".

Confira a postagem de Ana Maria Braga abaixo:

