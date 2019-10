Ana Maria Braga posta imagem em que aparece como ninja de 'Naruto'

Ana Maria Braga e Louro José como personagens de Naruto Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

Na semana passada, a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, chamou atenção nas redes sociais ao abrir seu programa com uma das trilhas sonoras da série japonesa Naruto.

Agora, ela 'virou' uma das ninjas do desenho — pelo menos nas mãos do desenhista e estudante de pedagogia João Luis Santos da Costa, 23, conhecido como Joaum. Ele é morador de Bertioga, litoral de São Paulo.

A apresentadora da TV Globo até compartilhou o desenho nas redes sociais. “Amei!! Não sei quem fez porque recebi no celular, quem souber avisa!!”, escreveu no Twitter. Depois, quando encontrou o autor, escreveu: "Adorei!! Quanto talento, menino!".

Na ilustração, Ana Maria aparece como uma ninja ao lado do papagaio Louro José. O desenho foi feito por João Luis e colorido por Marcelo José. Eles se conheceram através de grupos de ilustradores no Facebook.

Ameeei!! Não sei quem fez porque recebi no celular, quem souber avisa!! pic.twitter.com/3cQUStCI7k — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) October 28, 2019

“Imaginei ela fazendo um Jutsu de Invocação”, explica João, que é fã de animações e quadrinhos japoneses (conhecidos como animes e mangás) e desenhista desde criança. Em Naruto, o Jutsu de Invocação é usado por alguns personagens para convocar animais gigantescos para batalhas — o próprio protagonista, Naruto, invoca o sapo Gamabunta, por exemplo.

“Tenho a mania de fazer esses desenhos cômicos. Sempre gostei desses programas de TV, de cultura pop e da Ana Maria Braga”, explica João. “Tive a ideia de desenhá-la depois que ela abriu o programa com a música da 2ª temporada”.

Na terça-feira, 22, ela começou o Mais Você com a música Haruka Kanata, da banda Asian Kung-Fu Generation, abertura da 2ª temporada de Naruto. No dia, a apresentadora iria exibir uma reportagem especial sobre o Japão.

“Tem que pedir desculpa para a senhora de casa. O nosso sonoplasta às vezes se empolga um pouco demais”, brincou Louro José. “Forte, hein? O 'bicho' bate que bate forte”, complementou a loira.

Ana Maria Braga começando o #MaisVoce com abertura de Naruto. Só isso mesmo, obrigada. pic.twitter.com/zRD3CoB6QD — Mais de Oito Mil (@maisdeoitomil) October 22, 2019

João também viralizou na internet após desenhar o chef de cozinha Erick Jacquin, apresentador dos programas Masterchef Brasil e Pesadelo na Cozinha, ambos da Band. Ele ilustrou uma das cenas do reality, que mostra Jacquin discutindo com Fabio, dono do restaurante Pé de Fava, em momento que rendeu meme (clique aqui para entender). O desenho também foi compartilhado pelo próprio chef.

Desenho mostra Jacquin discutindo com Fabio, dono do restaurante Pé de Fava Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

Embora o ilustrador se aventure em desenhos desde criança, ele começou a estudar e a profissionalizar seus traços há cerca de quatro anos. “Às vezes, participo de concursos. Tenho vontade de trabalhar na área de mangá futuramente, mas, por enquanto, desenho só por hobbie”.

João posta seus desenhos no Facebook, como @joaumart; no Twitter e no Instagram, como @joaumlui.

Passo a passo da ilustração

Esboço do desenho Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

Depois, é hora de começar a desenhar por cima do esboço Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

Desenho pronto por cima do esboço Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

Ilustração finalizada Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

Desenho por João Luis e cores por Marcelo José Foto: Imagem cedida pelo autor/Joaum

