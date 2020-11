Ana Maria Braga participa de missa de 7º dia de Tom Veiga: 'Quanta falta você já está fazendo'

Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José, que morreu no último dia 1 Foto: Instagram/@anamaria16

A missa de de 7º dia de Tom Veiga, interprete de Louro José, foi realizada virtualmente pelo padre Antonio Maria neste domingo, 8.

No Instagram, o religioso convidou os internautas para participarem da cerimônia a partir das 10h. "'Olhai as aves do céu', disse Jesus. Parafraseando esta palavra do mestre, quero dizer: 'Olhai a ave no céu, o Louro'!⁣O voo, para eternidade, que nosso querido Tom Veiga alçou, é um convite de Deus a olharmos mais para o céu", escreveu.⁣

A transmissão foi realizada direto da Casa Sagrada de Nossa Senhora do Novo Caminho e durou aproximadamente uma hora. Quase duas mil pessoas assistiram a missa pelo YouTube.

Tom Veiga morreu no dia 1 de novembro, depois de mais de 20 anos de trabalhos no Mais Você.

Nas redes sociais, Ana Maria Braga apareceu nos bastidores da gravação de uma entrevista que concedeu para o programa Fantástico, da TV Globo, com Renata Ceribelli, que vai ao ar na noite deste domingo, 8.

"Agora há pouco foi a missa de sétimo dia do Tom. Ainda é difícil de acreditar. Quanta falta você já está fazendo", lamentou.