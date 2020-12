Ana Maria Braga lamenta morte de cinegrafista após enfarte fulminante

Ana Maria Braga fez uma homenagem para o cinegrafista Antonelli, que morreu após um enfarte Foto: Rede Globo / Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga revelou, durante o Mais Você desta terça-feira, 29, que um dos cinegrafistas do programa morreu após um enfarte fulminante. O caso ocorreu na segunda-feira, 28, algumas horas após a gravação da atração.

Antes de fazer o anúncio, a apresentadora contou sobre a relação dela com a equipe de produção: “As minhas equipes sempre são minha família, mas por estar aqui em casa parecem que são mais família ainda”.

Ana comentou que o cameraman se chamava Antonelli, mas era mais conhecido como Tom Tom. Ele tinha 45 anos, trabalhava na Rede Globo desde 2013, era casado e tinha um filho e uma enteada.

“Um cara quieto, eu só o via através da máscara, mas com um olhar doce, uma voz mansa”, comentou Ana. Segundo a apresentadora, Tom Tom chegou a contrair o novo coronavírus e ficou 18 dias internado em uma UTI: “Ele estava com a voz mais fraca por conta do respirador que ele usou durante esse tempo”.

Ela contou também que o cinegrafista estava “bem”, mas tinha “um pouco de resquício” da doença. No dia 28, durante a gravação do programa, ele chegou a sentir um formigamento no braço e foi aconselhado por um colega a ir para um hospital. Ele teve um enfarte fulminante enquanto ajudava uma idosa a trocar um pneu próximo a um banco.

“Acho que é importante o alerta, porque uma das consequências de um coronavírus como esse, efeito colateral, pode ser um coágulo, que solta pelo corpo”, alertou Ana Maria Braga. Ela também mostrou uma flor que foi deixada na câmera que o profissional operava, como forma de homenageá-lo.

Que linda homenagem, família #MaisVocê! Nossos sentimentos aos familiares e amigos do Tom. pic.twitter.com/VO7p1327pM — Globo em (@RedeGlobo) December 29, 2020

“Já que a gente não pode estar lá com a família, a gente colocou para desejar uma boa passagem”, explicou. Ana deixou um aviso para pessoas que tiveram covid-19, para que elas fiquem atentas a possíveis sequelas da doença.

“Faça um acompanhamento mais de perto, se você tiver qualquer sintoma, procure rapidamente um médico. Porque eu acho que podia ter sido evitado, eu tenho a certeza que se a gente tivesse insistido [para ir ao hospital], se ele tivesse percebido, ele ainda estaria vivo”.

A morte do cinegrafista Antonelli é a segunda que atinge a equipe do Mais Você em menos de dois meses. No dia 1º de novembro o ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José, morreu após em decorrência de um acidente cerebral vascular (AVC). Veiga interpretava o companheiro de Ana Maria Braga há mais de 20 anos, e recebeu homenagens da apresentadora.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais