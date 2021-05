Ana Maria Braga ganha desenho com Louro José feito por artista que tem autismo

Pintura de Ana Maria com Louro José feita por João Pedro de Oliveira Mercês, que tem autismo Foto: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para publicar o trabalho de João Pedro de Oliveira Mercês. O garoto, que tem autismo, é pintor e fez um trabalho com a apresentadora e o eterno companheiro de Mais Você, Louro José, que morreu em 2020.

O Transtorno do Espectro do Autismo acomete pessoas de todas as classes sociais e etnias. A condição tem graus variáveis, podendo se apresentar de forma leve, como a síndrome de Asperger, ou grave, quando há maior comprometimento cognitivo; veja 10 sinais de alerta para detectar o TEA.

"Recebi pelo Twitter esse carinho do João Pedro, um artista autista brasileiro. Eu e meu Lourinho. Adorei, e vocês? Sigam ele aqui é @joaoensina", escreveu Ana Maria na legenda da imagem que publicou no Instagram.

No quadro, a apresentadora da TV Globo aparece de olhos fechados, segurando Louro José e dando um beijinho no bico do boneco de papagaio. A publicação recebe milhares de curtidas.

João Pedro tem um canal no YouTube em que mostra alguns de seus trabalhos como artista.

Além de Ana Maria Braga, ele já pintou quadros com a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, o papa Francisco e a família Obama.

Assista ao vídeo: