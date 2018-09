Ana Maria Braga e Walcyr Carrasco publicam homenagens a Hebe Camargo

Ana Maria Braga e Hebe Camargo foram amigas por mais de 30 anos Foto: Paulo Liebert/AE

Hebe Camargo completaria 89 anos nesta quinta-feira, 8, e recebeu diversas homenagens nas redes sociais, incluindo mensagens de Ana Maria Braga e Walcyr Carrasco.

Ana Maria e Hebe foram amigas por mais de 30 anos, até a morte de Hebe em 2012. No ano passado, a apresentadora do Mais Você relembrou que elas se conheceram no salão de beleza que frequentavam e se tornaram grandes amigas.

Elas se apoiaram em diversos momentos difíceis, incluindo a luta de ambas conta o câncer.

Confira as homenagens:

Neste dia especial para as mulheres, eu sempre lembro dela e me emociono. Minha amiga querida Hebe, que faria aniversário deste 8 de março ❤️ #diadasmulheres #hebe pic.twitter.com/JiO9nnWUqe — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 8, 2018

