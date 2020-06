Ana Maria Braga e Paola Carosella compartilham receitas com laranja no dia em que Queiroz é preso

As apresentadoras Ana Maria Braga e Paola Carosella Foto: João Miguel Jr / TV Globo/Fábio Guinalz

A prisão do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, nesta quinta-feira, 18, foi ironizada nas redes sociais e o símbolo foi a laranja. A fruta é associada à uma pessoa que intermedia, voluntária ou involuntariamente, transações financeiras fraudulentas, emprestando o nome, documentos e contas bancárias para ocultar a identidade de quem a contrata.

E aproveitando a situação, internautas pediram para duas figuras conhecidas da gastronomia no Brasil compartilharem receitas com laranja, como uma forma de brincar com a notícia.

“Uma receita com laranja, Ana (Maria Braga). O brasileiro precisa de vitamina C hoje”, pediu um internauta.

A apresentadora do Mais Você não pensou duas vezes e respondeu: “A equipe separou essa seleção de 21 receitas com laranja. Que tal?”, perguntou.

A publicação de Ana Maria Braga no Twitter viralizou, com direito a memes. Confira.

A equipe separou essa seleção de 21 receitas com laranja. Que tal?https://t.co/JZYnCJkw0D https://t.co/8cjohBujPb — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) June 18, 2020

A duende do deboche pic.twitter.com/GBqyosAAcJ — Um simples Vinicius✊✊✊ (@umbrvinicius) June 19, 2020

O THe boshe pic.twitter.com/NftjZeG89n — Juzinha Personal (@juzinhapersonal) June 18, 2020

Já Paola Carosella, do MasterChef, decidiu ensinar uma raspadinha de laranja em um só tweet. “Tem também uma rachadinha de laranja - opa, desculpa, raspadinha de laranja! Um litro de suco de laranja, 150 gramas de açúcar, bota no freezer e vai mexendo com garfo de hora em hojra. Em dias tão quentes, dá uma bela refrescada”, concluiu.

Tem tbm rachadinha de laranja - opa desculpa Raspadinha de laranja ! 1 litro de suco de laranja + 150 gr de açúcar bota no freezer e vai mexendo com garfo de hora em hora - em dias tão quentes dá uma bela refrescada — Paola Carosella ⚡️+ @winniebueno (@PaolaCarosella) June 18, 2020