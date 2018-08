Ana Maria Braga é criticada por usar peruca crespa no 'Mais Você'

Apresentadora usou peruca e foi criticada nas redes. Foto: Reprodução/TV Globo

Nesta quarta-feira, 23, Ana Maria Braga apresentou o Mais Você ao lado de Louro José usando uma peruca black power, enquanto falava sobre cuidados com os cabelos afro e como ele havia voltado à moda. Ela elogiou os cabelos crespos, porém a caracterização não foi vista como homenagem para boa parte do telespectadores, que a acusaram de blackface.

"Gosto mesmo, acho bonito. Eu inclusive não entendo por que algumas meninas e rapazes têm a possibilidade de ter um cabelo desse e de repente muda, alisa. É um negócio tão maravilhoso. Primeiro porque representa muito, representa a identidade, a força, a luta contra a desigualdade, o fim de um padrão sem sentido. E que bom que a gente tá vendo cada vez mais gente assumindo os cachos", disse Ana Maria.

No Twitter, muitos internautas expressaram sua indignação com a caracterização da apresentadora. Veja as reações: